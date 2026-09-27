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МЛС 2026
Команды
Остин
Micah Burton
Статистика
Micah Burton - статистика
Остин
#32 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Остин
3 : 3
27.09.2026
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Даллас
0 : 0
20.09.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 2
14.09.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Остин
1 : 1
10.09.2026
Колорадо
Был в запасе
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2026
США. МЛС 2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Остин
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Остин
3 : 3
27.09.2026
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Даллас
0 : 0
20.09.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 2
14.09.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Остин
1 : 1
10.09.2026
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Остин
1 : 1
06.09.2026
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Портленд
1 : 2
30.08.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Сиэтл
1 : 2
20.08.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Сан-Диего
5 : 0
14.05.2026
Остин
75' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Сан-Хосе
5 : 1
23.04.2026
Остин
87' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Остин
2 : 2
22.02.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
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