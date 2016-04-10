Илья Баннов - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Баннов
|Команда
|ЦРФСО
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 июня 1989 (33 года)
|Рост
|181
|Вес
|78
|Имя
|Илья
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Баннов
|Команда
|ЦРФСО
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 июня 1989 (33 года)
|Рост
|181
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦРФСО
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|ЦРФСО (Смоленск)