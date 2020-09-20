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Вестерло
Dylan Ourega
Статистика
Dylan Ourega - статистика
Вестерло
#28 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Сент-Труйден
0 : 2
20.09.2026
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Вестерло
4 : 2
12.09.2026
Стандард
1' - 90'
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2026/2027
Бельгия. Про-Лига 2025/2026
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 2 2025/2026
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 2 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вестерло
6
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Сент-Труйден
0 : 2
20.09.2026
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Вестерло
4 : 2
12.09.2026
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Мехелен
0 : 4
05.09.2026
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Вестерло
2 : 2
30.08.2026
Зюлте-Варегем
1' - 77'
77'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Ломмел
4 : 0
23.08.2026
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Вестерло
1 : 5
08.08.2026
Юнион СЖ
1' - 68'
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