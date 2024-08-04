Кака - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Жуниор
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 апреля 1999 (25 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Жуниор
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 апреля 1999 (25 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.10.2024
|1' - 90'
|Коринтианс
|5:2
|Атлетико Паранаэнсе
|Бразилия. Серия А, 30 тур
|18' 90'
|06.10.2024
|1' - 90'
|Коринтианс
|2:2
|Интернасьонал
|Бразилия. Серия А, 29 тур
|62'
|29.09.2024
|1' - 90'
|Сан-Паулу
|3:1
|Коринтианс
|Бразилия. Серия А, 28 тур
|25.09.2024
|Был в запасе
|Коринтианс
|3:0
|Форталеза
|Копа Судамерикана, 1/4 финала, ответный матч
|21.09.2024
|1' - 90'
|Коринтианс
|3:0
|Атлетико Гойяненсе
|Бразилия. Серия А, 27 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коринтианс
|23
|4
|1
|5
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2024
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|5:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|18' 90'
|06.10.2024
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|62'
|29.09.2024
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|3:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|21.09.2024
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|01.09.2024
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|90'
|25.08.2024
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|18.08.2024
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|11.08.2024
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|04.08.2024
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|26.07.2024
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:2
|Гремио (Порту-Алегри)
|40'
|21.07.2024
|1' -90'
|Баия (Салвадор)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|17.07.2024
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Крисиума (Крисиума)
|62'
|11.07.2024
|1' -90'
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|07.07.2024
|1' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|3:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|05.07.2024
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:2
|Витория (Сальвадор)
|59'
|02.07.2024
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|2:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|27.06.2024
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Куяба (Куяба)
|50'
|23.06.2024
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|90'
|20.06.2024
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|16.06.2024
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:2
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|41'
|12.06.2024
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|66' 15'
|11.05.2024
|1' -75'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|05.05.2024
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:0
|Форталеза (Форталеза)
|28.04.2024
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|47'
|21.04.2024
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|18.04.2024
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)