Макси Ойеделе - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Макси
|Фамилия
|Ойеделе
|Команда
|Легия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Солфорд
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 ноября 2004 (19 лет)
|Имя
|Макси
|Фамилия
|Ойеделе
|Команда
|Легия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Солфорд
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 ноября 2004 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.10.2024
|1' - 46'
|Лехия
|0:2
|Легия
|Польша. Экстракласа, 12 тур
|15.10.2024
|62' - 90'
|Польша
|3:3
|Хорватия
|Лига наций, 4 тур
|12.10.2024
|1' - 66'
|Польша
|1:3
|Португалия
|Лига наций, 3 тур
|06.10.2024
|1' - 87'
|Ягеллония
|1:1
|Легия
|Польша. Экстракласа, 11 тур
|03.10.2024
|1' - 83'
|Легия
|1:0
|Бетис
|Лига конференций, 1 тур
|76'
|28.09.2024
|1' - 78'
|Легия
|1:1
|Гурник
|Польша. Экстракласа, 10 тур
|20.09.2024
|68' - 90'
|Погонь
|1:0
|Легия
|Польша. Экстракласа, 9 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Легия
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.10.2024
|1' -83'
|Легия (Варшава)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|76'