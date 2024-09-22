Бартош Мрозек - статистика
#41 | Вратарь
|Имя
|Бартош
|Фамилия
|Мрозек
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Родной город
|Катовице
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 февраля 2000 (24 года)
|Рост
|191
|Имя
|Бартош
|Фамилия
|Мрозек
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Родной город
|Катовице
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 февраля 2000 (24 года)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.10.2024
|Был в запасе
|Польша
|3:3
|Хорватия
|Лига наций, 4 тур
|12.10.2024
|Был в запасе
|Польша
|1:3
|Португалия
|Лига наций, 3 тур
|05.10.2024
|1' - 90'
|Лех
|1:2
|Мотор Люблин
|Польша. Экстракласа, 11 тур
|29.09.2024
|1' - 90'
|Корона
|2:3
|Лех
|Польша. Экстракласа, 10 тур
|22.09.2024
|1' - 90'
|Лех
|1:0
|Шленск
|Польша. Экстракласа, 9 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч