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Люксембург
Томас Морейра
Статистика
€ 450 тыс
Томас Морейра - статистика
Люксембург
26 июня 2005 (21)
#6 | Полузащитник
178 см
Люксембург
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
1' - 90'
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
1' - 76'
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
1' - 90'
45'
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Лига наций 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Люксембург
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
1' - 90'
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
1' - 76'
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
1' - 90'
45'
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