Мусса Маазу - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Мусса
|Фамилия
|Маазу
|Команда
|Дифферданж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ниамей
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 августа 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Имя
|Мусса
|Фамилия
|Маазу
|Команда
|Дифферданж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ниамей
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 августа 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дифферданж
|1
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|81' -84'
|Дифферданж (Дифферданж)
|1:2
|Олимпия (Любляна)
|84'