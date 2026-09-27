Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Нигерия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
МЛС 2026
Команды
Монреаль
Даниэль Риос
Статистика
€ 500 тыс
Даниэль Риос - статистика
Монреаль
22 февраля 1995 (31), Мехико
#14 | Нападающий
185 см
Мексика
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Монреаль
3 : 1
27.09.2026
Цинциннати
1' - 90'
25'
75'
США. МЛС, 27 тур
Монреаль
0 : 2
20.09.2026
Коламбус
75' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Колорадо
1 : 0
13.09.2026
Монреаль
59' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
1 : 2
10.09.2026
Шарлотт
1' - 86'
34'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монреаль
21
5
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Монреаль
3 : 1
27.09.2026
Цинциннати
1' - 90'
25'
75'
США. МЛС, 27 тур
Монреаль
0 : 2
20.09.2026
Коламбус
75' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Колорадо
1 : 0
13.09.2026
Монреаль
59' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
1 : 2
10.09.2026
Шарлотт
1' - 86'
34'
США. МЛС, 24 тур
Филадельфия Юнион
2 : 0
06.09.2026
Монреаль
79' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Интер Майами
7 : 1
30.08.2026
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Коламбус
1 : 2
20.08.2026
Монреаль
79' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Монреаль
2 : 2
02.08.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 71'
США. МЛС, 18 тур
Монреаль
0 : 1
26.07.2026
Интер Майами
1' - 62'
США. МЛС, 17 тур
Нэшвилл
1 : 0
23.07.2026
Монреаль
74' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
0 : 0
17.07.2026
Торонто
1' - 77'
США. МЛС, 15 тур
Ди Си Юнайтед
4 : 4
24.05.2026
Монреаль
46' - 90'
62'
США. МЛС, 14 тур
Монреаль
0 : 2
16.05.2026
Чикаго Файр
73' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Монреаль
2 : 2
14.05.2026
Портленд
1' - 69'
11'
США. МЛС, 12 тур
Монреаль
2 : 0
09.05.2026
Орландо Сити
86' - 90'
90'
США. МЛС, 11 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
03.05.2026
Монреаль
59' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Монреаль
1 : 0
25.04.2026
Нью-Йорк Сити
75' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Монреаль
4 : 1
18.04.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
84' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Монреаль
1 : 2
11.04.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 0
04.04.2026
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Цинциннати
4 : 3
22.03.2026
Монреаль
74' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Орландо Сити
2 : 1
15.03.2026
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 3
08.03.2026
Монреаль
61' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Чикаго Файр
3 : 0
28.02.2026
Монреаль
72' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Сан-Диего
5 : 0
22.02.2026
Монреаль
61' - 90'
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: поздравляем лучших!
1
«Барселона» продлила контракт с ведущим нападающим
10:37
1
Фото
Месси прокомментировал тренировки перед последним матчем в сборной Аргентины
10:21
1
Пирс Морган заявил, что тренер Португалии обращался с Роналду в сборной как с дерьмом
09:57
2
Гурцкая объяснил, почему «Родина» выбрала Альбу
09:48
Вагнер Лав определил лучшего российского нападающего, против которого играл
09:05
Агент рассказал об интересе дортмундской «Боруссии» к Тюкавину
08:59
Тренера Португалии обвинили в том, что он подстроил уход Роналду из сборной
08:29
1
Миранчук – о сборной: «Нынешнее поколение очень жалко, обидно за пацанов»
08:19
Барко едва не ушел в «Зенит», ЦСКА хочет игрока «Спартака», предложение Дзюбе от Юрана и другие новости
02:00
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+