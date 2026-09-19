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Англия. Первая лига
Команды
Лестер
Том Уотсон
Статистика
€ 7 млн
Том Уотсон - статистика
Лестер
8 апреля 2006 (20)
#23 | Нападающий
190 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Барнсли
1 : 1
19.09.2026
Лестер
62' - 90'
Англия. Первая лига, 6 тур
Стокпорт Каунти
3 : 4
12.09.2026
Лестер
76' - 90'
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Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Первая лига 2026/2027
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Англия. Премьер-лига 2025/2026
Англия. Чемпионшип 2025/2026
Англия. Чемпионшип 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лестер
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Ипсвич Таун
3 : 1
25.08.2026
Лестер
1' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Лестер
1 : 0
08.08.2026
Нортгемптон Таун
61' - 90'
90'
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