Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Нигерия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Clark Robertson - статистика

Данди
#3 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Данди
14
2
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 38 тур
Данди
3 : 2
17.05.2026
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 37 тур
Килмарнок
3 : 1
12.05.2026
Данди
1' - 67'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Данди
0 : 1
11.01.2026
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Данди Юнайтед
0 : 1
03.01.2026
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Селтик
1 : 0
03.12.2025
Данди
1' - 40'
39'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
3 : 1
29.11.2025
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хиберниан
2 : 0
22.11.2025
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
4 : 0
01.11.2025
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Фалкирк
2 : 1
25.10.2025
Данди
1' - 90'
55'
26'
36'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Данди
2 : 0
19.10.2025
Селтик
1' - 90'
18'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Абердин
4 : 0
05.10.2025
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Сент-Миррен
1 : 0
27.09.2025
Данди
1' - 89'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди
3 : 2
20.09.2025
Ливингстон
1' - 90'
74'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Данди
1 : 1
13.09.2025
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Данди
0 : 2
31.08.2025
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Килмарнок
0 : 0
23.08.2025
Данди
1' - 90'
72'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Рейнджерс
1 : 1
09.08.2025
Данди
1' - 90'
51'
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: поздравляем лучших!
Гурцкая объяснил, почему «Родина» выбрала Альбу
09:48
Вагнер Лав определил лучшего российского нападающего, против которого играл
09:05
Агент рассказал об интересе дортмундской «Боруссии» к Тюкавину
08:59
Тренера Португалии обвинили в том, что он подстроил уход Роналду из сборной
08:29
Миранчук – о сборной: «Нынешнее поколение очень жалко, обидно за пацанов»
08:19
Барко едва не ушел в «Зенит», ЦСКА хочет игрока «Спартака», предложение Дзюбе от Юрана и другие новости
02:00
Хойлунд объяснил, зачем толкнул 72-летнего Жезуша после поражения от Португалии
01:35
1
Определено самое слабое звено в составе «Краснодара» перед матчем с «Зенитом»
01:24
3
«Я обалдел»: Кержакова шокировала зарплата тренера в клубе РПЛ
01:00
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+