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Ла Лига 2026/2027
Команды
Вильярреал
Сантьяго Моуриньо
Статистика
€ 20 млн
Сантьяго Моуриньо - статистика
Вильярреал
13 февраля 2002 (24), Монтевидео
#15 | Защитник
186 см
Уругвай
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Вильярреал
3 : 1
20.09.2026
Леванте
80' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Малага
1 : 3
17.09.2026
Вильярреал
80' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
1 : 2
14.09.2026
Бетис
1' - 76'
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
3 : 2
08.09.2026
Вильярреал
1' - 90'
66'
83'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Испания. Примера 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Примера 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вильярреал
6
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Вильярреал
3 : 1
20.09.2026
Леванте
80' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Малага
1 : 3
17.09.2026
Вильярреал
80' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
1 : 2
14.09.2026
Бетис
1' - 76'
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
2 : 3
05.09.2026
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Алавес
1 : 0
28.08.2026
Вильярреал
1' - 62'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
2 : 2
23.08.2026
Вильярреал
1' - 90'
50'
Испания. Примера, 1 тур
Расинг
2 : 2
16.08.2026
Вильярреал
1' - 88'
87'
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