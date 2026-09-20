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Викинг
Tobias Moi
Статистика
Tobias Moi - статистика
Викинг
#29 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Викинг
3 : 0
20.09.2026
Лиллестрем
76' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Викинг
8 : 1
13.09.2026
Кристиансунд
64' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
3 : 1
09.09.2026
Викинг
1' - 71'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Норвегия. Элитсериен 2026
Лига конференций 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Викинг
3
1
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
3 : 1
09.09.2026
Викинг
1' - 71'
Лига чемпионов, 4 раунд
Викинг
3 : 1
26.08.2026
Динамо Загреб
1' - 90'
50'
Лига чемпионов, 4 раунд
Динамо Загреб
2 : 2
18.08.2026
Викинг
1' - 58'
26, 39'
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