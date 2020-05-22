Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Нигерия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Mohssine Bourika - статистика

ФАР Рабат
#9 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сьон
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Винтертур
2 : 0
22.05.2025
Сьон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Сьон
2 : 1
17.05.2025
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Сьон
1 : 1
13.05.2025
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Ивердон
1 : 1
10.05.2025
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Сьон
2 : 1
04.05.2025
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
21.04.2025
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Лозанна-Спорт
2 : 0
05.04.2025
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Сьон
1 : 2
02.04.2025
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Сьон
1 : 1
29.03.2025
Ивердон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Грассхоппер
1 : 1
16.03.2025
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Сьон
2 : 1
09.03.2025
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Базель
2 : 0
01.03.2025
Сьон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Люцерн
2 : 1
23.02.2025
Сьон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Сьон
2 : 1
15.02.2025
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Янг Бойз
5 : 1
08.02.2025
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Сьон
3 : 3
04.02.2025
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Лугано
3 : 2
01.02.2025
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Базель
4 : 1
26.01.2025
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Сьон
0 : 1
18.01.2025
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Ивердон
0 : 1
14.12.2024
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Сьон
3 : 1
07.12.2024
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Винтертур
1 : 3
01.12.2024
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Лозанна-Спорт
1 : 0
23.11.2024
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
4 : 2
10.11.2024
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
1 : 1
02.11.2024
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Сьон
0 : 2
30.10.2024
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
2 : 2
27.10.2024
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
3 : 0
19.10.2024
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
05.10.2024
Ивердон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Цюрих
1 : 0
29.09.2024
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
0 : 0
22.09.2024
Лугано
Был в запасе
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: поздравляем лучших!
Тренера Португалии обвинили, что он подстроил уход Роналду из сборной
08:29
Миранчук – о сборной: «Нынешнее поколение очень жалко, обидно за пацанов»
08:19
Барко едва не ушел в «Зенит», ЦСКА хочет игрока «Спартака», предложение Дзюбе от Юрана и другие новости
02:00
Хойлунд объяснил, зачем толкнул 72-летнего Жезуша после поражения от Португалии
01:35
1
Определено самое слабое звено в составе «Краснодара» перед матчем с «Зенитом»
01:24
2
«Я обалдел»: Кержакова шокировала зарплата тренера в клубе РПЛ
01:00
2
«Ты можешь только обделаться»: Григорян выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
00:51
1
Сын Юрана думал о смене фамилии
00:28
Карпин назвал самое ценное качество нынешней сборной России
00:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+