Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 30 тур
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
07.11.2025
Россия. МФЛ, 28 тур
31.10.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 27 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
24.10.2025
Россия. МФЛ, 26 тур
17.10.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 25 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
03.10.2025
Россия. МФЛ, 24 тур
26.09.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 23 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
19.09.2025
Россия. МФЛ, 22 тур
12.09.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 21 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
29.08.2025
Россия. МФЛ, 20 тур
22.08.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 19 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
15.08.2025
Россия. МФЛ, 18 тур
08.08.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 17 тур
01.08.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 15 тур
18.07.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 14 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
11.07.2025
Россия. МФЛ, 13 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
04.07.2025
Россия. МФЛ, 12 тур
27.06.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 11 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
20.06.2025
Россия. МФЛ, 10 тур
16.05.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 9 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
09.05.2025
Россия. МФЛ, 8 тур
02.05.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 7 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
25.04.2025
Россия. МФЛ, 6 тур
18.04.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 5 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
11.04.2025
Россия. МФЛ, 4 тур
04.04.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 3 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
28.03.2025
Россия. МФЛ, 2 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
14.03.2025
Россия. МФЛ, 1 тур
07.03.2025
Акрон - Академия им. Коноплева