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Вильям
Статистика
Вильям - статистика
Завершил карьеру
20 октября 1982 (44)
#6 | Полузащитник
182 см | 79 кг
Бразилия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Бр
45
1
0
11
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 52 тур
Динамо Бр
1 : 0
12.05.2012
Мордовия
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 49 тур
Cибирь
0 : 0
29.04.2012
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 48 тур
Динамо Бр
1 : 1
25.04.2012
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 47 тур
Урал
0 : 0
19.04.2012
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 46 тур
Шинник
0 : 2
15.04.2012
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 45 тур
Мордовия
3 : 1
11.04.2012
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Динамо Бр
1 : 0
27.03.2012
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Динамо Бр
2 : 1
16.03.2012
Урал
1' - 90'
30'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Динамо Бр
0 : 1
12.03.2012
Шинник
1' - 90'
28'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Динамо Бр
1 : 0
04.11.2011
Черноморец
1' - 90'
65'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Шинник
5 : 0
01.11.2011
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Урал
0 : 0
27.10.2011
Динамо Бр
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
17.10.2011
Динамо Бр
1' - 90'
7'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Луч
0 : 2
14.10.2011
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Динамо Бр
2 : 1
06.10.2011
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Динамо Бр
1 : 1
03.10.2011
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Торпедо Вл
1 : 3
25.09.2011
Динамо Бр
1' - 90'
64'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Динамо Бр
4 : 1
15.09.2011
Мордовия
1' - 90'
7'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Динамо Бр
1 : 0
12.09.2011
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
1 : 5
29.08.2011
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Динамо Бр
2 : 0
22.08.2011
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Динамо Бр
0 : 3
19.08.2011
Торпедо
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Химки
0 : 0
12.08.2011
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Факел
0 : 1
09.08.2011
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Динамо Бр
0 : 1
11.07.2011
Шинник
1' - 80'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Черноморец
2 : 1
24.06.2011
Динамо Бр
1' - 55'
28'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Динамо Бр
0 : 0
17.06.2011
Урал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Динамо Бр
1 : 1
14.06.2011
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Динамо Бр
0 : 2
07.06.2011
СКА-Хабаровск
1' - 60'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Динамо Бр
1 : 1
04.06.2011
Луч
1' - 72'
11'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Енисей
0 : 1
28.05.2011
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Cибирь
4 : 1
25.05.2011
Динамо Бр
1' - 55'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Динамо Бр
0 : 2
19.05.2011
Торпедо Вл
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Динамо Бр
0 : 0
25.04.2011
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
0 : 0
18.04.2011
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Торпедо
1 : 0
15.04.2011
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Динамо Бр
4 : 2
07.04.2011
Химки
1' - 90'
79'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Динамо Бр
0 : 1
04.04.2011
Факел
1' - 90'
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