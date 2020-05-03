Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Нигерия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Милан Алексич - статистика

Завершил карьеру
30 августа 2005 (21), Крагуевац
#9 | Полузащитник
179 см
Сербия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сандерленд
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Сандерленд
0 : 1
03.05.2025
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Оксфорд
2 : 0
26.04.2025
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Сандерленд
0 : 1
21.04.2025
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Бристоль Сити
2 : 1
18.04.2025
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Сандерленд
0 : 1
12.04.2025
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Норвич Сити
0 : 0
08.04.2025
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Вест Бромвич
0 : 1
05.04.2025
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Сандерленд
1 : 0
29.03.2025
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Ковентри
3 : 0
15.03.2025
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Сандерленд
1 : 1
11.03.2025
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Сандерленд
2 : 1
08.03.2025
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 2
28.02.2025
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Сандерленд
0 : 1
22.02.2025
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Лидс
2 : 1
17.02.2025
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Сандерленд
2 : 0
12.02.2025
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Сандерленд
2 : 2
08.02.2025
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Мидлсбро
2 : 3
03.02.2025
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Сандерленд
2 : 2
25.01.2025
Плимут Аргайл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Дерби Каунти
0 : 1
21.01.2025
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Бернли
0 : 0
17.01.2025
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Сандерленд
1 : 0
05.01.2025
Портсмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Сандерленд
2 : 1
01.01.2025
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Сток Сити
1 : 0
29.12.2024
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Блэкберн
2 : 2
26.12.2024
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Сандерленд
2 : 1
21.12.2024
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Суонси
2 : 3
14.12.2024
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Сандерленд
1 : 1
10.12.2024
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Сандерленд
2 : 1
07.12.2024
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
29.11.2024
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сандерленд
0 : 0
26.11.2024
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
1 : 1
23.11.2024
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Сандерленд
2 : 2
09.11.2024
Ковентри
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
0 : 0
06.11.2024
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
02.11.2024
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сандерленд
2 : 0
26.10.2024
Оксфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Лутон Таун
1 : 2
23.10.2024
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Халл Сити
0 : 1
20.10.2024
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Сандерленд
2 : 2
04.10.2024
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Сандерленд
2 : 0
01.10.2024
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Уотфорд
2 : 1
28.09.2024
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сандерленд
1 : 0
21.09.2024
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Плимут Аргайл
3 : 2
14.09.2024
Сандерленд
Был в запасе
Главные новости
Барко едва не ушел в «Зенит», ЦСКА хочет игрока «Спартака», предложение Дзюбе от Юрана и другие новости
02:00
Хойлунд объяснил, зачем толкнул 72-летнего Жезуша после поражения от Португалии
01:35
Определено самое слабое звено в составе «Краснодара» перед матчем с «Зенитом»
01:24
«Я обалдел»: Кержакова шокировала зарплата тренера в клубе РПЛ
01:00
«Ты можешь только обделаться»: Григорян выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
00:51
Сын Юрана думал о смене фамилии
00:28
Карпин назвал самое ценное качество нынешней сборной России
00:12
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:41
3
«Спартак» потратит 25+ миллионов на новый контракт Барко
Вчера, 23:29
1
Барко мог бесплатно уйти из «Спартака» в «Зенит»
Вчера, 22:58
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+