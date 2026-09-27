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Бундеслига 2026/2027
Команды
Фрайбург
Макс Розенфельдер
Статистика
€ 6 млн
Макс Розенфельдер - статистика
Фрайбург
10 февраля 2003 (23), Фрайбург
#37 | Защитник
186 см
Германия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Был в запасе
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
2 : 2
19.09.2026
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
5 : 0
12.09.2026
Боруссия М
Был в запасе
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Фрайбург
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
2 : 2
19.09.2026
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
5 : 0
12.09.2026
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Падерборн
0 : 1
05.09.2026
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Фрайбург
4 : 1
30.08.2026
Вердер
69' - 90'
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