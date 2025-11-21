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Данила Рыжков - статистика

Акрон - Академия им. Коноплева
25 мая 2007 (19)
#30 | Полузащитник
177 см
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Акрон - Академия им. Коноплева
18
0
5
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
89' - 90'
Россия. МФЛ, 29 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 2
07.11.2025
Краснодар (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 27 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
4 : 0
24.10.2025
Урал (мол)
90' - 90'
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
3 : 1
17.10.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
1' - 90'
Россия. МФЛ, 25 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
2 : 1
03.10.2025
Сочи (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 24 тур
Нижний Новгород (мол)
3 : 1
26.09.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
85' - 90'
Россия. МФЛ, 23 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 3
19.09.2025
Локомотив (мол)
71' - 90'
Россия. МФЛ, 18 тур
Факел (мол)
1 : 0
08.08.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
1' - 73'
Россия. МФЛ, 17 тур
Динамо (мол)
3 : 1
01.08.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
1' - 90'
Россия. МФЛ, 15 тур
Краснодар (мол)
6 : 1
18.07.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
46' - 90'
82'
Россия. МФЛ, 14 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
1 : 0
11.07.2025
Ахмат (мол)
52' - 90'
57'
Россия. МФЛ, 13 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
1 : 3
04.07.2025
Спартак М (мол)
56' - 90'
Россия. МФЛ, 12 тур
Урал (мол)
0 : 6
27.06.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Был в запасе
Россия. МФЛ, 11 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
1 : 6
20.06.2025
Зенит (мол)
1' - 68'
Россия. МФЛ, 7 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 0
25.04.2025
Рубин (мол)
58' - 90'
Россия. МФЛ, 6 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 4
18.04.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
68' - 90'
75'
Россия. МФЛ, 5 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
11.04.2025
ЦСКА (мол)
63' - 90'
Россия. МФЛ, 4 тур
Балтика (мол)
2 : 4
04.04.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
46' - 90'
51, 79'
72'
Россия. МФЛ, 3 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 4
28.03.2025
Факел (мол)
46' - 71'
Россия. МФЛ, 2 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
3 : 4
14.03.2025
Динамо (мол)
65' - 90'
88'
Россия. МФЛ, 1 тур
Ростов (мол)
1 : 1
07.03.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
1' - 68'
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