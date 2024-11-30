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Felix Holzhacker - статистика
Грацер
Завершил карьеру
#22 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Австрия. Кубок 2025/2026
Австрия. Бундеслига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
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Грацер
1
0
0
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0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Грацер
3 : 4
30.11.2024
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсберг
4 : 2
25.08.2024
Грацер
88' - 90'
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