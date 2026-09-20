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Lorenzo Scipioni
Статистика
Lorenzo Scipioni - статистика
Олимпиакос
#16 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
0 : 1
20.09.2026
Олимпиакос
Был в запасе
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Аргентина. Примера 2025
Греция. Кубок 2025/2026
Греция. Суперлига 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Аргентина. Примера 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Олимпиакос
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
0 : 1
20.09.2026
Олимпиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
Волос
1 : 1
05.09.2026
Олимпиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 2 тур
Астерас
0 : 1
30.08.2026
Олимпиакос
1' - 75'
Греция. Суперлига, 1 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.08.2026
Атромитос
57' - 90'
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