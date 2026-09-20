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Команды
Вильярреал
Пау Наварро
Статистика
€ 15 млн
Пау Наварро - статистика
Вильярреал
25 апреля 2005 (21)
#6 | Защитник
185 см
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Вильярреал
3 : 1
20.09.2026
Леванте
1' - 80'
Испания. Примера, 6 тур
Малага
1 : 3
17.09.2026
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
1 : 2
14.09.2026
Бетис
1' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
3 : 2
08.09.2026
Вильярреал
1' - 83'
38'
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
2 : 3
05.09.2026
Депортиво
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Примера 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вильярреал
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Вильярреал
3 : 1
20.09.2026
Леванте
1' - 80'
Испания. Примера, 6 тур
Малага
1 : 3
17.09.2026
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
1 : 2
14.09.2026
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
2 : 3
05.09.2026
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Алавес
1 : 0
28.08.2026
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
2 : 2
23.08.2026
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Расинг
2 : 2
16.08.2026
Вильярреал
Был в запасе
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