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МЛС 2026
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Сиэтл
Никола Петкович
Статистика
Никола Петкович - статистика
Сиэтл
28 марта 1986 (40)
#8 | Защитник
185 см | 78 кг
Сербия
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Германия. Бундеслига 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сиэтл
4
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 5 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 0
22.03.2026
Сиэтл
1' - 64'
38'
США. МЛС, 4 тур
Сан-Хосе
0 : 1
16.03.2026
Сиэтл
1' - 65'
46'
США. МЛС, 3 тур
Сент-Луис
0 : 1
08.03.2026
Сиэтл
85' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
01.03.2026
Сиэтл
90' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Сиэтл
2 : 0
23.02.2026
Колорадо
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