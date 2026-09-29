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Alexis Fretes
Статистика
Alexis Fretes - статистика
Либертад
#14 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Парагвай. Примера, 12 тур
Либертад
0 : 1
29.09.2026
Олимпия
Был в запасе
Парагвай. Примера, 11 тур
Либертад
1 : 1
19.09.2026
Спортиво Амелиано
1' - 90'
Парагвай. Примера, 10 тур
2 де Майо
0 : 2
12.09.2026
Либертад
1' - 90'
Парагвай. Примера, 9 тур
Либертад
4 : 2
06.09.2026
Рубио Нью
1' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок Либертадорес 2026
Парагвай. Примера 2026
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Кубок Либертадорес 2025
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