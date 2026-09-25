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Словакия. Найк Лига
Команды
Слован
Сесар Блэкмен
Статистика
€ 2,50 млн
Сесар Блэкмен - статистика
Слован
2 апреля 1998 (28), Панама-Сити
#28 | Защитник
174 см
Панама
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
1' - 46'
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
6 : 1
09.09.2026
Слован
1' - 90'
53'
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Словакия. Найк Лига 2024/2025
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