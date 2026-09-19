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Матчи за последние 30 дней
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Спарта
0 : 4
19.09.2026
Херенвен
62' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
ПСВ
4 : 1
13.09.2026
Спарта
77' - 90'
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Нидерланды. Эредивизие 2026/2027
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Нидерланды. Кубок 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
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Суперкубок Италии 2025/2026
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