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Греция. Суперлига
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ПАОК
Таха Али
Статистика
€ 1,50 млн
Таха Али - статистика
ПАОК
1 июля 1998 (28)
#22 | Нападающий
174 см
Швеция | Сомали
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 3
20.09.2026
ПАОК
1' - 48'
33'
48'
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
2 : 0
13.09.2026
Арис
85' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Панатинаикос
3 : 1
06.09.2026
ПАОК
1' - 75'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
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Швеция. Аллсвенскан 2025
Лига Европы 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Швеция. Аллсвенскан 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПАОК
4
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 3
20.09.2026
ПАОК
1' - 48'
33'
48'
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
2 : 0
13.09.2026
Арис
85' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Панатинаикос
3 : 1
06.09.2026
ПАОК
1' - 75'
Греция. Суперлига, 2 тур
Атромитос
1 : 2
30.08.2026
ПАОК
1' - 66'
43'
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