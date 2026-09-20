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Ла Лига 2026/2027
Команды
Малага
Carlos Puga
Статистика
Carlos Puga - статистика
Малага
#3 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Хетафе
1 : 0
20.09.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Малага
1 : 3
17.09.2026
Вильярреал
1' - 75'
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
1 : 1
13.09.2026
Малага
67' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Малага
0 : 0
06.09.2026
Леванте
67' - 90'
90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Сегунда 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Малага
6
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Хетафе
1 : 0
20.09.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Малага
1 : 3
17.09.2026
Вильярреал
1' - 75'
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
1 : 1
13.09.2026
Малага
67' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Малага
0 : 0
06.09.2026
Леванте
67' - 90'
90'
Испания. Примера, 3 тур
Реал
4 : 0
30.08.2026
Малага
1' - 61'
Испания. Примера, 2 тур
Малага
1 : 1
24.08.2026
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
2 : 0
19.08.2026
Малага
1' - 72'
45'
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