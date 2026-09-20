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Бразилия. Серия А
Команды
Ремо
Leonel Picco
Статистика
Leonel Picco - статистика
Ремо
#14 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Ремо
1 : 2
20.09.2026
Сантос
1' - 74'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ремо
0 : 1
06.09.2026
Фламенго
1' - 90'
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
Аргентина. Примера 2025
Аргентина. Примера 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ремо
24
2
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Ремо
1 : 2
20.09.2026
Сантос
1' - 74'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ремо
0 : 1
06.09.2026
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Ремо
2 : 3
01.09.2026
Коритиба
1' - 84'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Флуминенсе
2 : 1
22.08.2026
Ремо
89' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Интернасьонал
1 : 1
18.08.2026
Ремо
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Ремо
2 : 2
09.08.2026
Атлетико Минейро
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Мирассол
2 : 1
30.07.2026
Ремо
1' - 90'
45'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Ремо
2 : 0
27.07.2026
Витория
1' - 70'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коринтианс
3 : 0
24.07.2026
Ремо
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Ремо
1 : 0
01.06.2026
Сан-Паулу
71' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Ремо
1 : 2
24.05.2026
Атлетико Паранаэнсе
59' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Шапекоэнсе
2 : 3
18.05.2026
Ремо
59' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Ремо
1 : 1
10.05.2026
Палмейрас
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Ботафого
1 : 2
02.05.2026
Ремо
72' - 90'
88'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Ремо
0 : 1
26.04.2026
Крузейро
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Брагантино
4 : 2
20.04.2026
Ремо
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Ремо
1 : 1
11.04.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Гремио
0 : 0
06.04.2026
Ремо
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сантос
2 : 0
03.04.2026
Ремо
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ремо
4 : 1
22.03.2026
Баия
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Фламенго
3 : 0
20.03.2026
Ремо
1' - 57'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Коритиба
1 : 0
16.03.2026
Ремо
1' - 86'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Ремо
0 : 2
13.03.2026
Флуминенсе
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Ремо
1 : 1
26.02.2026
Интернасьонал
1' - 69'
14'
30'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
3 : 3
12.02.2026
Ремо
1' - 72'
51'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ремо
2 : 2
05.02.2026
Мирассол
1' - 68'
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