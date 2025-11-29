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Кифисиас
Matías Esquivel
Статистика
Matías Esquivel - статистика
Кифисиас
#32 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2025/2026
Аргентина. Примера 2024
Кубок Либертадорес 2024
ЮАР. Премьершип 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кифисиас
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 12 тур
Кифисиас
3 : 0
29.11.2025
Пансерраикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
3 : 0
23.11.2025
Кифисиас
1' - 59'
Греция. Суперлига, 8 тур
Кифисиас
1 : 1
25.10.2025
Панетоликос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
05.10.2025
АЕК
83' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Кифисиас
0 : 1
20.09.2025
Арис
89' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Кифисиас
3 : 2
14.09.2025
Панатинаикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 2 тур
Ларисса
1 : 1
30.08.2025
Кифисиас
66' - 90'
90'
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