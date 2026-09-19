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Шеффилд Уэнсдэй
Gabriel Otegbayo
Статистика
Gabriel Otegbayo - статистика
Шеффилд Уэнсдэй
#22 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
19.09.2026
Стокпорт Каунти
86' - 90'
Англия. Первая лига, 6 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
12.09.2026
Уиган Атлетик
74' - 90'
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Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Чемпионшип 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шеффилд Уэнсдэй
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 2
25.08.2026
Вулверхэмптон
66' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
08.08.2026
Болтон
1' - 90'
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