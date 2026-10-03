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Швейцария. Суперлига
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Серветт
Lilian Njoh
Статистика
Lilian Njoh - статистика
Серветт
#14 | Полузащитник
Камерун
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
55' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Тун
2 : 4
16.09.2026
Серветт
1' - 90'
29'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Лозанна-Спорт
0 : 1
13.09.2026
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Серветт
0 : 2
06.09.2026
Санкт-Галлен
70' - 90'
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Швейцария. Суперлига 2026/2027
Лига конференций 2025/2026
Швейцария. Кубок 2025/2026
Швейцария. Суперлига 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Был в запасе
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