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Украинская Премьер-лига 2026/2027
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Ajdi Dajko
Статистика
Ajdi Dajko - статистика
ЛНЗ
#4 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Шахтер
3 : 0
20.09.2026
ЛНЗ
28' - 90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
ЛНЗ
3 : 1
12.09.2026
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Динамо К
0 : 0
06.09.2026
ЛНЗ
1' - 90'
45'
Статистика по турнирам
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Украина. Премьер-лига 2026/2027
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Украина. Премьер-лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Гент
0 : 0
30.07.2026
ЛНЗ
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
ЛНЗ
0 : 0
23.07.2026
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Был в запасе
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