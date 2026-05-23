Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чехия. Шанс Лига
Команды
Карвина
Denny Samko
Статистика
Denny Samko - статистика
Карвина
#10 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карвина
31
5
4
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
1' - 85'
38'
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
1' - 90'
45'
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
1' - 90'
19'
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Дукла
1 : 2
18.04.2026
Карвина
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Карвина
3 : 1
12.04.2026
Слован
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Спарта
2 : 0
05.04.2026
Карвина
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Сигма
2 : 2
15.03.2026
Карвина
75' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Карвина
1 : 2
08.03.2026
Пардубице
1' - 90'
63'
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Карвина
0 : 2
01.03.2026
Словацко
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Яблонец
1 : 0
21.02.2026
Карвина
62' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Карвина
1 : 3
14.02.2026
Славия
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Теплице
2 : 0
07.02.2026
Карвина
1' - 64'
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Карвина
0 : 2
01.02.2026
Виктория
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Богемианс 1905
0 : 3
14.12.2025
Карвина
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Карвина
0 : 0
07.12.2025
Баник
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Фастав
1 : 3
29.11.2025
Карвина
1' - 79'
57'
76'
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Карвина
4 : 3
23.11.2025
Градец-Кралове
1' - 85'
45, 60'
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Слован
6 : 0
09.11.2025
Карвина
1' - 59'
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Карвина
2 : 1
02.11.2025
Спарта
1' - 72'
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
2 : 4
25.10.2025
Карвина
1' - 70'
47, 51'
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Карвина
1 : 1
18.10.2025
Сигма
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
2 : 1
04.10.2025
Карвина
1' - 64'
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
1 : 2
27.09.2025
Карвина
1' - 62'
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 2
20.09.2025
Яблонец
1' - 65'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Славия
3 : 1
13.09.2025
Карвина
1' - 72'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Карвина
4 : 1
30.08.2025
Теплице
1' - 81'
17, 79'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
23.08.2025
Карвина
64' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Карвина
1 : 2
17.08.2025
Богемианс 1905
64' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Баник
1 : 2
10.08.2025
Карвина
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Карвина
0 : 1
02.08.2025
Фастав
1' - 68'
46'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Градец-Кралове
1 : 2
26.07.2025
Карвина
1' - 73'
Главные новости
Молодой игрок «Зенита» рассказал, как Глушенков заставил его пить алкоголь
12:59
Дуран – о зарплате в «Зените»: «Чем больше, тем лучше»
12:52
Сафонов: «В России будет молодежь, которая с детства за «ПСЖ»
12:29
Тренер Португалии: «Роналду не может закончить карьеру в сборной со слезами»
12:14
1
Появилась информация о приглашении Роналду в сборную Португалии в ноябре
11:37
1
Мостовой рассказал, как прятался от армии в Тарасовке
11:25
13
Ромуло оценил влияние багажа Аленичева на последнее чемпионство «Спартака»
10:52
4
Раскрыта сумма, которую Нигерия получила от России за товарищеский матч
10:43
10
Юран предложил Дзюбе играть за «Урал» без выездных матчей
10:34
Тренер Португалии объяснил конфликт с Роналду
10:21
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+