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Ягеллония
Dimitris Rallis
Статистика
Dimitris Rallis - статистика
Ягеллония
#9 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Лига конференций 2025/2026
Польша. Экстракласа 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ягеллония
10
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 1/16 финала
Фиорентина
2 : 4
26.02.2026
Ягеллония
106' - 120'
Лига конференций, 1/16 финала
Ягеллония
0 : 3
19.02.2026
Фиорентина
68' - 90'
Лига конференций, 6 тур
АЗ Алкмаар
0 : 0
18.12.2025
Ягеллония
76' - 90'
Лига конференций, 5 тур
Ягеллония
1 : 2
11.12.2025
Райо Вальекано
89' - 90'
Лига конференций, 4 тур
Ягеллония
1 : 0
27.11.2025
КуПС
1' - 68'
Лига конференций, 3 тур
Шкендия
1 : 1
06.11.2025
Ягеллония
Был в запасе
Лига конференций, 2 тур
Страсбур
1 : 1
23.10.2025
Ягеллония
90' - 90'
Лига конференций, 1 тур
Ягеллония
1 : 0
02.10.2025
Хэмран
85' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Ягеллония
2 : 2
14.08.2025
Силькеборг
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Силькеборг
0 : 1
07.08.2025
Ягеллония
77' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Ягеллония
3 : 1
31.07.2025
Нови Пазар
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Нови Пазар
1 : 2
24.07.2025
Ягеллония
1' - 90'
9'
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