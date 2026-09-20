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Норвегия. Элитсериен
Команды
Фредрикстад
Johannes Núñez
Статистика
Johannes Núñez - статистика
Фредрикстад
#10 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Волеренга
1 : 1
20.09.2026
Фредрикстад
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Фредрикстад
1 : 1
13.09.2026
Сарпсборг 08
Был в запасе
Статистика по турнирам
Норвегия. Элитсериен 2026
Лига конференций 2025/2026
Норвегия. Элитсериен 2025
Норвегия. Элитсериен 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фредрикстад
8
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Волеренга
1 : 1
20.09.2026
Фредрикстад
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Фредрикстад
1 : 1
13.09.2026
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Фредрикстад
1 : 2
04.09.2026
Буде-Глимт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Лиллестрем
1 : 4
30.08.2026
Фредрикстад
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Фредрикстад
1 : 0
16.08.2026
Кристиансунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Старт
0 : 1
08.08.2026
Фредрикстад
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Фредрикстад
1 : 0
01.08.2026
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Русенборг
4 : 0
27.07.2026
Фредрикстад
1' - 46'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Буде-Глимт
1 : 0
17.07.2026
Фредрикстад
75' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Фредрикстад
0 : 2
11.07.2026
Лиллестрем
73' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Кристиансунд
2 : 0
19.04.2026
Фредрикстад
1' - 59'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Фредрикстад
1 : 1
12.04.2026
Волеренга
46' - 90'
79'
77'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Олесунн
2 : 3
07.04.2026
Фредрикстад
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Фредрикстад
3 : 1
22.03.2026
КФУМ-Камератене
1' - 46'
31'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Тромсе
4 : 0
15.03.2026
Фредрикстад
57' - 90'
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