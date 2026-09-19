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Хорватия. Футбольная лига
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Осиек
Luka Tunjic
Статистика
Luka Tunjic - статистика
Осиек
#11 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Вараждин
0 : 0
19.09.2026
Осиек
1' - 63'
Статистика по турнирам
Хорватия. Футбольная лига 2026/2027
Нидерланды. Эредивизие 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фортуна
16
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
АЗ Алкмаар
2 : 0
04.04.2026
Фортуна
75' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Фортуна
1 : 2
21.03.2026
Твенте
1' - 75'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Волендам
1 : 2
14.03.2026
Фортуна
87' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Фортуна
1 : 4
08.03.2026
Телстар
72' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
НЕК
2 : 3
28.02.2026
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Зволле
1 : 0
13.12.2025
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Фортуна
1 : 3
06.12.2025
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
1 : 1
29.11.2025
Хераклес
88' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 1
22.11.2025
Фортуна
82' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 0
08.11.2025
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
5 : 2
31.10.2025
Фортуна
84' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 2
25.10.2025
Гронинген
83' - 90'
90'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Фортуна
1 : 0
04.10.2025
Волендам
81' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Твенте
3 : 2
26.09.2025
Фортуна
77' - 90'
90'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Фортуна
1 : 0
20.09.2025
Утрехт
65' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Фейеноорд
2 : 0
17.09.2025
Фортуна
1' - 57'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Телстар
1 : 3
14.09.2025
Фортуна
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Фортуна
3 : 2
31.08.2025
НЕК
73' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
НАК Бреда
2 : 1
17.08.2025
Фортуна
68' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Фортуна
2 : 2
08.08.2025
Гоу Эхед Иглс
77' - 90'
85'
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