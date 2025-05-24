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Baptiste Rolland
Статистика
Baptiste Rolland - статистика
Завершил карьеру
#4 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Люнгбю
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
2 : 0
12.05.2025
Люнгбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Люнгбю
2 : 0
27.04.2025
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 5 тур
Виборг
1 : 1
21.04.2025
Люнгбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 3 тур
Ольборг
2 : 2
11.04.2025
Люнгбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 1 тур
Люнгбю
1 : 2
30.03.2025
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 17 тур
Люнгбю
0 : 2
01.12.2024
Сендерийск
Был в запасе
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
2 : 1
24.11.2024
Люнгбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 15 тур
Люнгбю
2 : 2
10.11.2024
Ольборг
83' - 90'
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 1
03.11.2024
Люнгбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 13 тур
Вайле
2 : 0
27.10.2024
Люнгбю
1' - 42'
Дания. Суперлига, 12 тур
Люнгбю
0 : 0
20.10.2024
Виборг
1' - 69'
55'
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
1 : 1
06.10.2024
Люнгбю
1' - 78'
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
2 : 2
29.09.2024
Силькеборг
46' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 7 тур
Люнгбю
1 : 0
30.08.2024
Вайле
1' - 23'
Дания. Суперлига, 6 тур
Виборг
1 : 0
26.08.2024
Люнгбю
1' - 67'
Дания. Суперлига, 5 тур
Люнгбю
1 : 2
16.08.2024
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 4 тур
Нордшелланд
1 : 1
11.08.2024
Люнгбю
Был в запасе
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