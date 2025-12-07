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Швеция. Аллсвенскан
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William Lykke
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William Lykke - статистика
Хальмстад
#38 | Вратарь
Статистика
Статистика по турнирам
Швеция. Аллсвенскан 2026
Дания. Суперлига 2025/2026
Дания. Суперлига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нордшелланд
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 18 тур
Нордшелланд
5 : 0
07.12.2025
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 17 тур
Мидтьюлланд
6 : 0
30.11.2025
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 16 тур
Нордшелланд
5 : 0
23.11.2025
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
2 : 0
09.11.2025
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 14 тур
Нордшелланд
2 : 4
02.11.2025
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 13 тур
Орхус
1 : 0
24.10.2025
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 12 тур
Нордшелланд
1 : 0
19.10.2025
Рандерс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
0 : 3
05.10.2025
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
1 : 2
28.09.2025
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
3 : 0
22.09.2025
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 0
14.09.2025
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 7 тур
Оденсе
1 : 2
31.08.2025
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
1 : 0
25.08.2025
Виборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 5 тур
Нордшелланд
1 : 3
15.08.2025
Копенгаген
1' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Силькеборг
4 : 2
10.08.2025
Нордшелланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Сендерийск
3 : 2
03.08.2025
Нордшелланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Нордшелланд
0 : 1
27.07.2025
Брондбю
1' - 90'
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