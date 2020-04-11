Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Mike Kleijn - статистика

Спарта
#5 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спарта
11
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Спарта
0 : 2
11.04.2026
ПСВ
1' - 64'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Аякс
4 : 0
14.03.2026
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Спарта
1 : 1
08.03.2026
Зволле
1' - 87'
86'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Херенвен
2 : 1
28.02.2026
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
АЗ Алкмаар
3 : 1
22.02.2026
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Спарта
1 : 1
17.02.2026
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Фортуна
2 : 2
07.02.2026
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Спарта
2 : 0
31.01.2026
Гронинген
88' - 90'
90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Утрехт
0 : 1
25.01.2026
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Фейеноорд
3 : 4
18.01.2026
Спарта
80' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Спарта
2 : 0
11.01.2026
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Волендам
0 : 1
21.12.2025
Спарта
75' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Спарта
0 : 3
14.12.2025
Херенвен
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Спарта
1 : 0
07.12.2025
НАК Бреда
1' - 74'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
3 : 1
29.11.2025
Спарта
71' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 1
22.11.2025
Фортуна
72' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Зволле
1 : 0
08.11.2025
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Спарта
0 : 1
02.11.2025
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 0
25.10.2025
Телстар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
0 : 2
19.10.2025
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Спарта
3 : 3
04.10.2025
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Спарта
1 : 5
19.09.2025
Твенте
66' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Экселсиор
0 : 1
14.09.2025
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Спарта
0 : 4
31.08.2025
Фейеноорд
53' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 3
23.08.2025
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Спарта
2 : 1
17.08.2025
Утрехт
Был в запасе
Главные новости
Появилась информация о приглашении Роналду в сборную Португалии в ноябре
11:37
Мостовой рассказал, как прятался от армии в Тарасовке
11:25
3
Ромуло оценил влияние багажа Аленичева на последнее чемпионство «Спартака»
10:52
4
Раскрыта сумма, которую Нигерия получила от России за товарищеский матч
10:43
6
Юран предложил Дзюбе играть за «Урал» без выездных матчей
10:34
Тренер Португалии объяснил конфликт с Роналду
10:21
Юран назвал условие для чемпионства «Спартака»
09:40
4
Тренер Португалии принял решение по извинениям перед Роналду
09:17
4
Тренер Португалии оценил 4 победы подряд в Лиге наций
08:52
Тренер Португалии объявил, кто решит будущее Роналду в сборной
08:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+