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Италия. Серия B
Команды
Авеллино
Jacopo Sassi
Статистика
Jacopo Sassi - статистика
Авеллино
#22 | Вратарь
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Модена
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 21 тур
Палермо
2 : 0
12.01.2025
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Модена
0 : 0
29.12.2024
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 19 тур
Брешиа
3 : 3
26.12.2024
Модена
1' - 90'
Италия. Серия В, 18 тур
Модена
1 : 0
21.12.2024
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия В, 17 тур
Реджана 1919
0 : 1
14.12.2024
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 16 тур
Модена
1 : 1
07.12.2024
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия В, 15 тур
Мантова
0 : 0
30.11.2024
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 14 тур
Козенца
1 : 1
22.11.2024
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Модена
2 : 0
09.11.2024
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Специя
1 : 0
02.11.2024
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 11 тур
Модена
2 : 2
29.10.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 9 тур
Модена
2 : 2
19.10.2024
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 8 тур
Катанцаро
2 : 2
06.10.2024
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 7 тур
Модена
1 : 3
29.09.2024
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 6 тур
Модена
3 : 0
21.09.2024
Юве Стабиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 5 тур
Чезена
2 : 2
13.09.2024
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Модена
0 : 1
31.08.2024
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Фрозиноне
1 : 1
27.08.2024
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Модена
2 : 1
23.08.2024
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 1 тур
Зюйдтироль
2 : 1
17.08.2024
Модена
Был в запасе
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