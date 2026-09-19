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Италия. Серия B
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Виртус Энтелла
Riccardo Turicchia
Статистика
Riccardo Turicchia - статистика
Виртус Энтелла
#16 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Кремонезе
0 : 0
19.09.2026
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Виртус Энтелла
2 : 2
06.09.2026
Виченца
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2025/2026
Молодежный чемпионат Европы 2025
Италия. Серия В 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Виртус Энтелла
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
08.05.2026
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
79' - 90'
Италия. Серия В, 36 тур
Виртус Энтелла
1 : 0
25.04.2026
Падова
82' - 90'
Италия. Серия В, 35 тур
Эмполи
1 : 1
19.04.2026
Виртус Энтелла
90' - 90'
Италия. Серия В, 34 тур
Виртус Энтелла
1 : 1
11.04.2026
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 33 тур
Мантова
1 : 0
06.04.2026
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 32 тур
Виртус Энтелла
3 : 0
22.03.2026
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Пескара
3 : 0
18.03.2026
Виртус Энтелла
1' - 90'
Италия. Серия В, 30 тур
Виртус Энтелла
1 : 2
15.03.2026
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 29 тур
Зюйдтироль
0 : 1
07.03.2026
Виртус Энтелла
71' - 90'
Италия. Серия В, 28 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
03.03.2026
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Монца
2 : 0
27.02.2026
Виртус Энтелла
1' - 90'
Италия. Серия В, 26 тур
Виртус Энтелла
1 : 3
21.02.2026
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 25 тур
Палермо
3 : 0
14.02.2026
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 24 тур
Виртус Энтелла
3 : 1
10.02.2026
Чезена
88' - 90'
Италия. Серия В, 23 тур
Специя
1 : 1
07.02.2026
Виртус Энтелла
90' - 90'
Италия. Серия В, 22 тур
Виртус Энтелла
1 : 1
31.01.2026
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Юве Стабиа
1 : 0
24.01.2026
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Сампдория
1 : 1
16.01.2026
Виртус Энтелла
Был в запасе
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