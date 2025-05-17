Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

João Barros - статистика

Академика Пуэрто-Кабельо
#7 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Боавишта
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 27 тур
Боавишта
1 : 3
01.04.2025
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Боавишта
1 : 2
09.03.2025
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Боавишта
1 : 0
02.03.2025
Санта-Клара
Был в запасе
Португалия. Примейра, 23 тур
Бенфика
3 : 0
22.02.2025
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
Боавишта
0 : 1
14.02.2025
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
Эшторил
2 : 1
09.02.2025
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Боавишта
0 : 2
31.01.2025
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Брага
3 : 0
26.01.2025
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Боавишта
2 : 3
20.01.2025
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Боавишта
1 : 3
04.01.2025
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 16 тур
Порту
4 : 0
28.12.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 15 тур
Боавишта
0 : 0
21.12.2024
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
Спортинг
3 : 2
14.12.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 12 тур
Насьональ
0 : 0
30.11.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 11 тур
Боавишта
0 : 2
09.11.2024
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
1 : 2
02.11.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 9 тур
Боавишта
0 : 2
26.10.2024
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 8 тур
Витория Гимараеш
2 : 2
06.10.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
1 : 0
29.09.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Боавишта
0 : 3
23.09.2024
Бенфика
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Эштрела
2 : 2
16.09.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Боавишта
0 : 0
31.08.2024
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 3 тур
Фамаликан
1 : 0
24.08.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Боавишта
0 : 1
18.08.2024
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 1 тур
Каза Пиа
0 : 1
10.08.2024
Боавишта
Был в запасе
Главные новости
Ромуло оценил влияние багажа Аленичева на последнее чемпионство «Спартака»
10:52
1
Раскрыта сумма, которую Нигерия получила от России за товарищеский матч
10:43
5
Юран предложил Дзюбе играть за «Урал» без выездных матчей
10:34
Тренер Португалии объяснил конфликт с Роналду
10:21
Юран назвал условие для чемпионства «Спартака»
09:40
4
Тренер Португалии принял решение по извинениям перед Роналду
09:17
3
Тренер Португалии оценил 4 победы подряд в Лиге наций
08:52
Тренер Португалии объявил, кто решит будущее Роналду в сборной
08:29
Стало известно, когда Батраков может выиграть первый трофей
08:14
Дзюбу хочет клуб РПЛ, местонахождение Роналду, победа «Зенита» и другие новости
00:50
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+