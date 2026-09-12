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Мэнсфилд Таун
Дэвид МакГолдрик
Статистика
€ 25 тыс
Дэвид МакГолдрик - статистика
Мэнсфилд Таун
29 ноября 1987 (38)
#17 | Нападающий
185 см
Ирландия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 6 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 0
12.09.2026
Хаддерсфилд Таун
1' - 54'
Англия. Первая лига, 5 тур
Брэдфорд Сити
1 : 0
05.09.2026
Мэнсфилд Таун
46' - 90'
Англия. Первая лига, 3 тур
Мэнсфилд Таун
5 : 2
30.08.2026
Лутон Таун
68' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Первая лига 2026/2027
Англия. Кубок 2025/2026
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Барнсли
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ливерпуль
4 : 1
12.01.2026
Барнсли
81' - 90'
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