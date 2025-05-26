Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Фуншо Бамгбойе - статистика

Сепси
9 января 1999 (27)
#70 | Нападающий
173 см
Нигерия | Венгрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хатайспор
31
2
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
84' - 90'
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
64' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
1' - 76'
25'
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ
5 : 1
25.04.2025
Хатайспор
65' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Хатайспор
2 : 3
18.04.2025
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Газиантеп
2 : 1
13.04.2025
Хатайспор
1' - 76'
Турция. Суперлига, 30 тур
Хатайспор
0 : 1
06.04.2025
Эюпспор
1' - 72'
37'
Турция. Суперлига, 29 тур
Кайсериспор
5 : 0
28.03.2025
Хатайспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 28 тур
Хатайспор
3 : 2
16.03.2025
Сивасспор
71' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Бодрум
1 : 0
21.02.2025
Хатайспор
1' - 90'
88'
Турция. Суперлига, 24 тур
Хатайспор
1 : 0
16.02.2025
Аланьяспор
1' - 90'
56'
Турция. Суперлига, 23 тур
Самсунспор
2 : 0
07.02.2025
Хатайспор
67' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Хатайспор
2 : 3
01.02.2025
Антальяспор
76' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Касымпаша
5 : 4
27.01.2025
Хатайспор
77' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Хатайспор
1 : 1
17.01.2025
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Хатайспор
1 : 2
11.01.2025
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Фенербахче
2 : 1
05.01.2025
Хатайспор
1' - 78'
Турция. Суперлига, 17 тур
Хатайспор
1 : 3
23.12.2024
Адана Демирспор
71' - 90'
79'
Турция. Суперлига, 16 тур
Хатайспор
1 : 1
15.12.2024
Гезтепе
77' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 0
08.12.2024
Хатайспор
1' - 71'
Турция. Суперлига, 14 тур
Хатайспор
1 : 1
02.12.2024
Бешикташ
73' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Коньяспор
1 : 1
24.11.2024
Хатайспор
1' - 75'
Турция. Суперлига, 12 тур
Хатайспор
3 : 1
09.11.2024
Газиантеп
18' - 90'
35'
Турция. Суперлига, 11 тур
Эюпспор
2 : 0
03.11.2024
Хатайспор
55' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Хатайспор
0 : 1
26.10.2024
Кайсериспор
74' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Сивасспор
3 : 2
20.10.2024
Хатайспор
1' - 58'
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
1 : 1
05.10.2024
Трабзонспор
1' - 73'
71'
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
63' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
Хатайспор
87' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Хатайспор
0 : 3
01.09.2024
Самсунспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 3 тур
Антальяспор
3 : 2
25.08.2024
Хатайспор
1' - 87'
Турция. Суперлига, 2 тур
Хатайспор
1 : 1
19.08.2024
Касымпаша
1' - 90'
76'
Турция. Суперлига, 1 тур
Галатасарай
2 : 1
09.08.2024
Хатайспор
1' - 66'
Главные новости
Юран назвал условие для чемпионства «Спартака»
09:40
1
Тренер Португалии принял решение по извинениям перед Роналду
09:17
2
Тренер Португалии оценил 4 победы подряд в Лиге наций
08:52
Тренер Португалии объявил, кто решит будущее Роналду в сборной
08:29
Стало известно, когда Батраков может выиграть первый трофей
08:14
Дзюбу хочет клуб РПЛ, местонахождение Роналду, победа «Зенита» и другие новости
00:50
В «Пюнике» высказались о возможном подписании Дзюбы
00:35
1
84-летний Фергюсон рассказал об опасениях за свое здоровье
00:27
1
Реакция фанатов «Зенита» на странное поведение «Краснодара»
Вчера, 23:44
4
Лига наций. Португалия одержала очередную победу без Роналду, обыграв Норвегию (2:1)
Вчера, 23:43
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+