Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Matteo Maggio
Статистика
Matteo Maggio - статистика
Завершил карьеру
#27 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реджана 1919
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Кубок, 1 раунд
Дженоа
1 : 0
09.08.2024
Реджана 1919
1' - 56'
Главные новости
Юран назвал условие для чемпионства «Спартака»
09:40
1
Тренер Португалии принял решение по извинениям перед Роналду
09:17
1
Тренер Португалии оценил 4 победы подряд в Лиге наций
08:52
Тренер Португалии объявил, кто решит будущее Роналду в сборной
08:29
Стало известно, когда Батраков может выиграть первый трофей
08:14
Дзюбу хочет клуб РПЛ, местонахождение Роналду, победа «Зенита» и другие новости
00:50
В «Пюнике» высказались о возможном подписании Дзюбы
00:35
1
84-летний Фергюсон рассказал об опасениях за свое здоровье
00:27
1
Реакция фанатов «Зенита» на странное поведение «Краснодара»
Вчера, 23:44
4
Лига наций. Португалия одержала очередную победу без Роналду, обыграв Норвегию (2:1)
Вчера, 23:43
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+