Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Hidde Jurjus - статистика

Гронинген
#21 | Вратарь
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гронинген
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 1/2 финала
Аякс
2 : 0
21.05.2026
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Гронинген
2 : 1
10.05.2026
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Фейеноорд
3 : 1
25.04.2026
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Гронинген
0 : 0
11.04.2026
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Гронинген
3 : 0
22.03.2026
АЗ Алкмаар
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Зволле
1 : 1
13.03.2026
Гронинген
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Гронинген
3 : 1
07.03.2026
Аякс
46' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Волендам
3 : 2
01.03.2026
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Твенте
2 : 1
22.02.2026
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Гронинген
1 : 2
14.02.2026
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Гронинген
1 : 2
08.02.2026
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Спарта
2 : 0
31.01.2026
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Гронинген
1 : 2
25.01.2026
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Херенвен
0 : 2
18.01.2026
Гронинген
38' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Гронинген
0 : 0
10.01.2026
НАК Бреда
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 1
21.12.2025
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Экселсиор
0 : 2
05.12.2025
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Аякс
2 : 0
02.12.2025
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
2 : 2
23.11.2025
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
НЕК
2 : 0
09.11.2025
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
1 : 1
02.11.2025
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 2
25.10.2025
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
0 : 2
19.10.2025
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
НАК Бреда
1 : 2
03.10.2025
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Гронинген
0 : 1
28.09.2025
Фейеноорд
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Гронинген
2 : 0
20.09.2025
Телстар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Утрехт
0 : 1
14.09.2025
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Гронинген
4 : 0
29.08.2025
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
ПСВ
4 : 2
23.08.2025
Гронинген
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Гронинген
2 : 1
16.08.2025
Херенвен
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
АЗ Алкмаар
4 : 1
10.08.2025
Гронинген
1' - 90'
Главные новости
Тренер Португалии принял решение по извинениям перед Роналду
09:17
1
Тренер Португалии оценил 4 победы подряд в Лиге наций
08:52
Тренер Португалии объявил, кто решит будущее Роналду в сборной
08:29
Стало известно, когда Батраков может выиграть первый трофей
08:14
Дзюбу хочет клуб РПЛ, местонахождение Роналду, победа «Зенита» и другие новости
00:50
В «Пюнике» высказались о возможном подписании Дзюбы
00:35
1
84-летний Фергюсон рассказал об опасениях за свое здоровье
00:27
1
Реакция фанатов «Зенита» на странное поведение «Краснодара»
Вчера, 23:44
4
Лига наций. Португалия одержала очередную победу без Роналду, обыграв Норвегию (2:1)
Вчера, 23:43
2
Лига наций. Германия вновь не смогла выиграть у Греции, Нидерланды победили Сербию
Вчера, 23:39
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+