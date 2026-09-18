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Ирландия. Премьер Дивизион
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Шэмрок Роверс
Michael Noonan
Статистика
Michael Noonan - статистика
Шэмрок Роверс
#31 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Шэмрок Роверс
3 : 2
18.09.2026
Уотерфорд
Был в запасе
Статистика по турнирам
Ирландия. Премьер Дивизион 2026
Лига конференций 2026/2027
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Ирландия. Премьер Дивизион 2024
Лига конференций 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шэмрок Роверс
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
КуПС
1 : 0
27.08.2026
Шэмрок Роверс
82' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Шэмрок Роверс
1 : 1
20.08.2026
КуПС
68' - 90'
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