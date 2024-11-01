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Антон Гавриков
Статистика
Антон Гавриков - статистика
Завершил карьеру
25 июля 2005 (21)
#67 | Защитник
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чертаново (мол)
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 9 тур
Локомотив (мол)
7 : 0
01.11.2024
Чертаново (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 6 тур
Чертаново (мол)
2 : 0
04.10.2024
Спартак М (мол)
90' - 90'
Россия. МФЛ, 5 тур
Краснодар (мол)
4 : 0
27.09.2024
Чертаново (мол)
73' - 90'
Россия. МФЛ, 3 тур
Сочи (мол)
3 : 0
13.09.2024
Чертаново (мол)
78' - 90'
Россия. МФЛ, 2 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
30.08.2024
Акрон - Академия им. Коноплева
Был в запасе
Россия. МФЛ, 1 тур
Спартак М (мол)
3 : 2
23.08.2024
Чертаново (мол)
60' - 90'
Россия. МФЛ, 18 тур
Чертаново (мол)
1 : 2
09.08.2024
Ахмат (мол)
1' - 46'
Россия. МФЛ, 17 тур
Динамо (мол)
3 : 3
02.08.2024
Чертаново (мол)
82' - 90'
Россия. МФЛ, 16 тур
Чертаново (мол)
1 : 0
26.07.2024
Факел (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 15 тур
Зенит (мол)
2 : 3
19.07.2024
Чертаново (мол)
1' - 46'
Россия. МФЛ, 14 тур
Чертаново (мол)
2 : 0
12.07.2024
Урал (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 13 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 5
05.07.2024
Чертаново (мол)
75' - 90'
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