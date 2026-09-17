Матчи за последние 30 дней
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Эквадор. Лига Про, 30 тур
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Португалия. Примейра, 33 тур
Португалия. Примейра, 32 тур
Португалия. Примейра, 26 тур
Португалия. Примейра, 31 тур
Португалия. Примейра, 30 тур
Португалия. Примейра, 29 тур
Португалия. Примейра, 28 тур
Португалия. Примейра, 27 тур
Португалия. Примейра, 25 тур
Португалия. Примейра, 24 тур
Португалия. Примейра, 23 тур
Португалия. Примейра, 22 тур
Португалия. Примейра, 21 тур
Португалия. Примейра, 20 тур
Португалия. Примейра, 19 тур
Португалия. Примейра, 18 тур
Португалия. Примейра, 16 тур
Португалия. Примейра, 17 тур
Португалия. Примейра, 15 тур
Португалия. Примейра, 14 тур
Португалия. Примейра, 13 тур
Португалия. Примейра, 12 тур
Португалия. Примейра, 11 тур
Португалия. Примейра, 10 тур
Португалия. Примейра, 9 тур
Португалия. Примейра, 8 тур
Португалия. Примейра, 7 тур
Португалия. Примейра, 6 тур
Португалия. Примейра, 5 тур
Португалия. Примейра, 4 тур
Португалия. Примейра, 3 тур
Португалия. Примейра, 2 тур
Португалия. Примейра, 1 тур