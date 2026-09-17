Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Juan Rodríguez - статистика

ЛДУ
#31 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
ЛДУ
3 : 2
17.09.2026
Палмейрас
1' - 90'
68'
Эквадор. Лига Про, 30 тур
ЛДУ
1 : 1
13.09.2026
Депортиво
1' - 85'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Палмейрас
1 : 0
10.09.2026
ЛДУ
51' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тондела
29
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
1' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Порту
2 : 0
19.04.2026
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Тондела
2 : 2
13.04.2026
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
03.04.2026
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Тондела
0 : 0
21.03.2026
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Тондела
0 : 1
09.03.2026
Риу Аве
1' - 62'
Португалия. Примейра, 24 тур
Тондела
2 : 2
01.03.2026
Санта-Клара
1' - 71'
70'
Португалия. Примейра, 23 тур
Эштрела
0 : 2
20.02.2026
Тондела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
Тондела
1 : 1
13.02.2026
Алверка
46' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Эшторил
2 : 2
07.02.2026
Тондела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Тондела
0 : 0
01.02.2026
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Фамаликан
3 : 0
25.01.2026
Тондела
72' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Тондела
0 : 1
18.01.2026
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 16 тур
Морейренcе
1 : 0
11.01.2026
Тондела
1' - 77'
Португалия. Примейра, 17 тур
Тондела
3 : 1
03.01.2026
Арука
83' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Тондела
1 : 2
21.12.2025
Каза Пиа
1' - 79'
Португалия. Примейра, 14 тур
Насьональ
3 : 1
15.12.2025
Тондела
1' - 71'
62'
Португалия. Примейра, 13 тур
Тондела
0 : 2
07.12.2025
Порту
1' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
0 : 1
29.11.2025
Тондела
1' - 82'
Португалия. Примейра, 11 тур
Тондела
0 : 1
08.11.2025
Витория Гимараеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
АВС
2 : 2
02.11.2025
Тондела
70' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Тондела
0 : 3
26.10.2025
Спортинг
71' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 0
05.10.2025
Тондела
1' - 46'
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
1 : 2
27.09.2025
Тондела
1' - 67'
27'
Португалия. Примейра, 6 тур
Тондела
0 : 0
21.09.2025
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Алверка
1 : 0
12.09.2025
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Тондела
2 : 2
31.08.2025
Эшторил
1' - 90'
15'
Португалия. Примейра, 3 тур
Бенфика
3 : 0
23.08.2025
Тондела
1' - 80'
Португалия. Примейра, 2 тур
Тондела
0 : 1
16.08.2025
Фамаликан
41' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Брага
3 : 0
10.08.2025
Тондела
72' - 90'
Главные новости
Дзюбу хочет клуб РПЛ, местонахождение Роналду, победа «Зенита» и другие новости
00:50
В «Пюнике» высказались о возможном подписании Дзюбы
00:35
84-летний Фергюсон рассказал об опасениях за свое здоровье
00:27
Реакция фанатов «Зенита» на странное поведение «Краснодара»
Вчера, 23:44
4
Лига наций. Португалия одержала очередную победу без Роналду, обыграв Норвегию (2:1)
Вчера, 23:43
2
Лига наций. Германия вновь не смогла выиграть у Греции, Нидерланды победили Сербию
Вчера, 23:39
Мостовой трезво оценил шансы «Спартака» на чемпионство
Вчера, 23:29
1
ФотоСтало известно местонахождение Роналду после бунта в сборной Португалии
Вчера, 23:18
5
Комментаторов «Матч ТВ» обвинили в трусости: «Зассали»
Вчера, 23:04
5
«Карма за негатив к России»: 29-летний Зинченко оказался никому не нужен
Вчера, 22:52
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+